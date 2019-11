Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki sivillere yardıma koştu

Türk sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki sivillere insani yardım için adeta seferber oldu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde insani yardıma muhtaç vatandaşların imdadına Türk sivil toplum kuruluşları yetişiyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nun da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyor.

Önceden yapılan saha analizleri kapsamında sivillerin her türlü ihtiyacı, yardım kuruluşlarının ortak gayretiyle gideriliyor. Yardım kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenliği sağladığı bölgelerde kendilerine uzatılacak şefkat elini bekleyen ihtiyaç sahiplerine, gıda, içme suyu, temizlik malzemesi gibi yardımları ulaştırıyor.

Sivil toplum kuruluşları koordine içinde

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin zulmünden kurtulan Tel Abyad ve Rasulayn halkının gündelik yaşama dönmeye başladığını söyledi.

Bölgede hayata tutunmaya çalışan sivillerin yardımına birçok sivil toplum kuruluşunun koştuğunu anlatan Gerem, şöyle devam etti:

"AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mağdur ve mazlum halka insani yardım dağıtıyoruz. Daha önce Tel Abyad'da dağıtım yaptık ancak Rasulayn'da biraz daha fazla zarar olduğu için buradaki mağdur daha fazla. Bütün yardım kuruluşlarımız, hayırsever insanlarımız oradaki insanların gönüllerini hoş edecek, sofralarını bereketlendirecek, kardeşlik duygularını pekiştirecek yardımları ulaştırıyor. Başta temel gıda maddeleri, battaniye, çocuk maması ve bezi gibi yardımlara ihtiyaçları var. Bütün kardeşlerimizden buradaki mazlumlara rahmet pınarı olacak desteği vermesini bekliyoruz."

Gerem, bütün sivil toplum kuruluşlarının koordineli hareket etmesinin yardımların düzenli dağıtılmasını sağladığını vurguladı.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Yardımlardan faydalanan 82 yaşındaki Suriyeli Halef Bisery, desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Terk ettikleri evlerine harekat sayesinde dönme imkanı bulduklarına dikkati çeken Bisery, Türkiye'nin yardımları sayesinde hayata tutunduklarını dile getirdi.

Bisery, terör örgütünden kurtuldukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Türk halkının gönderdiği gıda yardımlarıyla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." dedi.

Abdullah Yusuf da Türkiye'nin desteğiyle bölgenin terörden temizlendiğini söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kurtuldukları için sevinçli olduklarını anlatan Yusuf, "Terör örgütü PKK her şeyimizi aldı, her şeye yasak getirdi. Yiyecek hiçbir şey vermediler bize. Allah'a şükür Türkiye geldi, teröristleri temizledi ve bize yardım ediyor. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA