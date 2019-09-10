Türkiye Barolar Birliğinden Diyarbakır'daki eyleme destek: Annelerden korkun

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemini sürdüren ailelere destek açıklamasında bulundu.

"ANNELER HUZUR VE BARIŞ GETİRECEKLERDİR"

Toplumun siyasallaştığı, bir annenin evladının arkasından döktüğü gözyaşlarına, haykırışlarına siyasi yorum yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Halbuki vicdan ve adalet duygusu, bir annenin feryadına her türlü siyasi düşünceden sıyrılarak bakabilmeyi gerektirir. Bu anneler, terör örgütünün kaçırdığı veya kandırdığı evlatlarını geri istiyor. Bağırlarına basabilmek, yeniden onları koklaya koklaya kucaklayabilmek için. Onlar anne. Tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun. Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler."