18 Kasım 2018, 16:50
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Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi 6. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, sahasında Edirnespor'a 86-77 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 6. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, sahasında Edirnespor'a 86-77 mağlup oldu.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanı ilk yarısını Bandırma Kırmızı 42-38 önde kapattı.

İkinci yarıda 3. periyodu da 55-53 önde geçen Bandırma Kırmızı, son çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve salondan 86-77 mağlup ayrıldı.

Bandırma Kırmızı'da Erkin Şenel 18, Furkan Haltalı 11, Eray Akyüz 10 sayı ile oynarken Edirnespor'da, Riley 19, Göktürk Ural 16, Oğuzhan Sungur 13, Atakan Denk 12, Bulut Altın 10 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Edirnespor,Bandırma,basketbol,Türkiye
18 Kasım 2018 Pazar 16:50



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