Türkiye
Basketbol 1. Ligi 6. hafta karşılaşmasında Bandırma
Kırmızı, sahasında Edirnespor
'a 86-77 mağlup oldu. Banvit
Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanı ilk yarısını Bandırma Kırmızı 42-38 önde kapattı.
İkinci yarıda 3. periyodu da 55-53 önde geçen Bandırma Kırmızı, son çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve salondan 86-77 mağlup ayrıldı.
Bandırma Kırmızı'da Erkin Şenel 18, Furkan Haltalı 11, Eray Akyüz 10 sayı ile oynarken Edirnespor'da, Riley 19, Göktürk Ural
16, Oğuzhan Sungur 13, Atakan Denk 12, Bulut Altın
10 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
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18 Kasım 2018 Pazar 16:50