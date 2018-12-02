Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye
Basketbol Liginin (TBL) 8. hafta karşılaşmasında, Bandırma
Kırmızı, Selçuklu
Basketbol'u 78-70 mağlup etti. Banvit
Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 önde geçen Bandırma Kırmızı, ilk yarıyı da 37-27 önde geçti.
İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bandırma ekibi, son periyoda 56-63 önde girdiği maçtan, 78-70 galip ayrıldı.
Bandırma Kırmızı'da Joseph 22, Eray Akyüz, Haruncan Doğan ve Sadık Emir Kabaca 10'ar sayı ile oynadı. Selçuklu Basketbol'da ise Godfrey 22, Hamit Sezaver 10 sayıyla mücadele etti.
Selçuklu,Bandırma,Türkiye,basketbol
02 Aralık 2018 Pazar 17:46