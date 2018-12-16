Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde (TBL), Manisa
Büyükşehir Belediye, Bandırma
Kırmızı'yı deplasmanda 83-73 yendi. Banvit
Kara Ali Acar
Spor Salonu'nda oynan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde geçen Bandırma Kırmızı, ikinci periyotta rakibinin istekli oyununa karşılık veremeyince ilk yarıyı 43-37 geride kapattı.
İkinci yarıda karşılıklı basketlerle geçen maçın 3. periyodu 59-57 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediye, rakibine karşı maçı 10 sayı farkla 83-73 kazandı.
Manisa Büyükşehir Belediye'de Searcy 19, Marks 18, Gurur Baybora 13 sayıyla mücadele etti. Bandırma Kırmızı'da ise aynı zamanda maçın en skorer ismi olan Joseph 22, Taylor 18, Eray Akyüz 15 sayı Harun Can
Doğan 12 ile oynadı.
Manisa,Bandırma,basketbol,Türkiye
16 Aralık 2018 Pazar 20:45