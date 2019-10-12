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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 68 - Bandırma Kırmızı: 67

Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı'yı 68-67 mağlup etti.

12.10.2019 18:58Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 68 - Bandırma Kırmızı: 67
Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı'yı 68-67 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan mücadele Bandırma Kırmızı ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi mücadele veren konuk ekip devreye 37-35 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de rakibi karşısında iyi geçiren Bandırma Kırmızı son çeyreğe 58-52 üstün girdi. Son çeyrekte iyi savunma yapan ve hücumda hata yapmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor parkeden 68-67 galip ayrıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 22 sayı 6 ribaund 5 asist, Gökhan Aydın 21 sayı, Marvin Jefferson 7 sayı 19 ribaund ile oynadı.

Bandırma Kırmızı'da ise Eray Akyüz 26 sayı 6 ribaund 4 asist, Ercan Osmani 9 sayı 13 ribaund ile oynadı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Murat Ciner xxx, Mehmet Onur Sönmez xxx, Muzaffer Vardarlı xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 22, Gökhan Aydın xxx 21, Marvin Jefferson xx 7, Emre Tanışan x 7, Mert Konuk x 7, Mertcan Solkol x 7, Volkan Aydın x 2, İlker Türel x 1

Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xxx 26, Ercan Osmani xx 9, Arda Çete xx 8, Furkan Haltalı x 8, Boran Güler 7, Berkin Cilev x 3, Hakan Sayılı x 3, Önder Atun x 3

1. Çeyrek: 16-17 (Bandırma Kırmızı lehine)

Devre: 35-37 (Bandırma Kırmızı lehine)

3. Çeyrek: 52-58 (Bandırma Kırmızı lehine) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma, Spor

Kaynak: İHA

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