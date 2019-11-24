Haberler » Spor » Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71 - Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Konyaspor'u 72-71 mağlup etti.

24.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:16Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71
1. Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği 'u 72-71 mağlup etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 31 sayı 4 ribaund 10 asist ile maçın en skorer ismi olurken, Marvin Jefferson da 14 sayı 9 ribaund ile galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Tufan Önen 18, Ceyhun Altay 15, Mitchelle Douglas Wilbekin 14 sayıyla mücadele etti.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Sami Özel xx, Ozan Gönen xx, Burak Yılmaz xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 31, Marvin Jefferson xxx 14, Gökhan Aydın xx 10, Berkay Genç x 4, Mert Konuk xx 6, Harun Can Doğan x 3, Mahmut Can Çetin x 2, İsmail Çevik x 2

Konyaspor: Tufan Önen xxx 18, Ceyhun Altay xxx 15, Mitchelle Douglas Wilbekin xxx 14, William Shaquille Goodwin xxx 13, Berkay Sinirlioğlu x 5, Emre Okan x 2, Mehmet Özdoğan x 2, Bora Hun Paçun x 2

1. Periyot: 19-10 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 39-35 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 56-60 (Konyaspor lehine) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:55 Ersan Parlatan: "Savaşarak 3 puanı sahiplendik"
19:46 Maçın ardından
19:40 Maçın ardından
19:37 Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki
19:36 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
07:34 Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
24.11.2019 19:57:33