Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86

Türkiye
Basketbol 1. Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkim
Spor, evinde ağırladığı Karesi
Spor'a 85–86'lık skorla mağlup oldu.
Salon: Enka
Spor Salonu
Hakemler: Murat Ciner xx, Sertan Kırklar xx, Uygar Kurt xx
Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy xxx 22, Mustafa Baki Görür xxx 22, Marek Jonah Bram Klassen xxx 15, Sinan Sağlam
xx 10, Barboros Bozkurt xx 6, Kristijan Nikolov
x 5, Ogün Sevinç
x 3, Utku Saraloğlu x 2, Koray Uzunhasan x, Arca Tülüoğlu x, Berkay
Bayar x
Başantrenör: Okan Çevik
Karesi Spor: Carlos Lorenzo Medlock xxx 16,Eugene Nathanıel Teague xxx 15, Ümit Sonkol
xxx 15, Hazer Avcı xxx 11, Reha Öz
xx 8, İbrahim Yıldırım xx 7, Doğukan Sönmez xx 7,Tuğberk Gedikli xx 7, Soner Şentürk x, Volkan Aydın
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Başantrenör: Gencer Baytemür
1. Periyot: 20-29 (Karesi Spor lehine)
Devre: 39-50 (Karesi Spor lehine)
3. Periyot: 68-64 (Petkim Spor lehine) - İZMİR
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Kaynak: İHA