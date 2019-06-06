OGM Ormanspor, Türkiye
Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.Net İTÜ
Basket'i 68-57 yenerek, seride 2-0 öne geçti.
Başkent ekibi, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 18-14, devreyi de 40-29 üstün bitirdi. Üçüncü çeyreği de 56-48 önde geçen OGM Ormanspor karşılaşmayı 68-57 kazandı.
İki takım arasındaki üçüncü müsabaka 9 Haziran Pazar günü, saat 16.00'da İstanbul
'da Gazanfer Bilge
Spor Salonu'nda oynanacak.
Final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Kaynak: AA
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