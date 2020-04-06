Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın 100. yılını kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü dolayasıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:34
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kuruluşu İstiklal Mücadelemizle özdeşleşmiş Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyorum. 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Cumhuriyet tarihimizin çınarı, o günden bugüne dünyanın dört bir yanından doğru haberi bizlere taşımaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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