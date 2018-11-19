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Basketbol Federasyonu, head&shoulders ile sponsorluk anlaşmasını uzattıTürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
: "Bu anlaşma, Türkiye'de basketbolun değerini artıracak"
İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu, head&shoulders ile olan sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, mevcut anlaşmanın 1 yıl uzatıldığını söyleyerek, "Bu anlaşma Türkiye'de basketbolun da değerini artıracak" ifadelerini kullandı. Türkiye Basketbol Federasyonu, P&G ile olan sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. 'Kazanmak kafada başlar' mottosuyla A Milli Erkek Basketbol Takımı
'na sponsor olan dünyaca ünlü şampuan markası head&shoulders nezdinde yapılan anlaşmada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yer aldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, devletin sporun yaygınlaşması için önemli çalışmaları olduğundan bahsederek, "Hepinizin bildiği gibi ülkemizde spor branşlarının başarılarının artması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması yolunda devletimizin büyük maddi desteği ve çalışmaları var. Ancak bu kaynağın tamamen devlet tarafından karşılanmasını beklemek gerçekçi olmaz. Türkiye'nin en başarılı federasyonu olan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yönetim ekibi olarak, özel sektör temsilcilerimizle omuz omuza bir mücadele veriyoruz. Sponsorlarımız yalnızca finansal destekçimiz değil aynı zamanda toplumla buluşma vesilemiz oluyor. Hayata geçirdikleri tanıtım kampanyaları sayesinde takımlarımız daha çok tanıtıyor ve destekleniyor. Düzenledikleri etkinlikler aracılığı ile basketbolumuzu sokaklarda daha çok kişiyle buluşturuyoruz. İlk olarak, 2014 yılında FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası sponsorluğu ile basketbolu desteklemeye başlayan head&shoulders, o günden itibaren hem şampiyonlarda hem de liglerde desteğini sürdürmüştür. Geçtiğimiz iki yıl içerinde Basketbol A Milli Erkek Takımımızın özgüven sponsoru olarak yanımızda yer almaları en başarılı sponsorluk çalışmalarına örnek niteliğindedir. Gerek düzenledikleri 3X3 turnuvalar, gerekse Türkiye'nin her köşesine basketbolu taşıdıkları etkinlikleriyle, sponsorluklarını sadece bir logo kullanımında bırakmayan, entegre marka iletişiminin bir parçası haline sponsorumuza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı." Ankara
'da biletler tükenmek üzere"Sponsorluk anlaşmasının 1 yıl daha uzatıldığını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbolun enerji dolu, güçlü ve pozitif mesajlarını P&G gibi bir dünya deviyle bir arada yaşatmak bizler için bir mutluluktur. Marka dünyasının çok önemli ismi, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı, sevgili dostum Tankut Turnaoğlu'na spora, özellikle de basketbola duyduğu yakınlık ve liderliğini yaptığı sponsorluk çalışmaları için teşekkür ediyorum. A Milli Erkek Takımımızın, 2019 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında, 29 Kasım'da İspanya
ile oynayacağı maç öncesi hepimiz heyecanlıyız. Oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuza inancımız tam. Bir teşekkürü de Ankaralılara göndermek istiyorum. Her zaman milli takımlarımızdan desteğini esirgemeyen halkımız, maçın en belirleyici faktörlerinden biri olmuştur. 29 Kasım'da oynanacak olan maç için de şimdiden biletler tükenme aşamasına gelmiştir. Basketbolun bu derece sevilen ve desteklenen bir spor olması sorumluklarımızı artırmaktadır. A Milli Erkek Takımımıza 29 Kasım'da Ankara'da İspanya ile oynayacağı, A Milli Kadın Takımımıza ise 21 Kasım'da Kayseri
'de gerçekleşecek Belarus
maçı öncesi başarılar diliyorum. Basketbolun gelişimini ve milli takımlarımızın güçlü mücadelesini taçlandıran bu imza törenine katılımlarınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, Mevlid Kandili
'nin mübarek olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.Turnaoğlu: "Sporun gücüne inanıyoruz"Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ardından konuşan P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, kendileri için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda olduğu gibi TBF Yönetim Kurulu'yla beraberiz. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın özgüven sponsoru olan head&sholders adına tekrar bir aradayız. İçinden geçtiğimiz dönemde basketbolu desteklemeye devam ettiğimiz için mutluyum. Dünyada 181, Türkiye'de de 31 yıldır varlığını sürdüren bir kurumuz. A Milli Futbol Takımı
, A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Kadın Futbol Takımı'na da diğer markalarımızla sponsorluğumuz sürüyor. Sporun gücüne inanıyoruz. Sporu desteklemek çok önemli bir görev. Umarım bizim gibi başka kurumlar da spora olan desteklerine devam ederler. Özellikle basketbola olan desteğin sağlanması devam eder. Spor, özgüven sahibi nesiller yetiştirmeye katkıda bulunuyor. Bu nedenle desteğimize devam edeceğiz. Basketbola sadece bir sponsorluk olarak değil bir ortaklık olarak bakıyoruz. Dünya Kadın Basketbol Şampiyonası'yla biz sponsorluklarımıza başladık ve inanılmaz bir geri dönüş gördük. Her yaş grubunda basketbolun etkisini görmekten mutlu oluyoruz. Sadece bu yıl değil, önümüzdeki sene de bunları devam ettirebiliriz. Çin
'de önümüzdeki yıl çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah A Milli Basketbol Takımımızla Çin'de beraber olacağız. Kadın Basketbol Takımı da çok iyi gidiyor. 'Kazanmak kafada başlar' diyerek Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın özgüven sponsoru olarak bu sponsorluğun herkese hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle basın toplantısı tamamlandı.
Hidayet Türkoğlu,basketbol,Türkiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:40