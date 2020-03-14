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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 102-94 mağlup etti.

14.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:34
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94
Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor 'u 102-94 mağlup etti.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Tekin Özübir xxx, M. Murat Zafer xxx, M. Candemir Tabak xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 26, Marvin Jefferson xxx 26, Gökhan Aydın xxx 8, İsmail Çevik xx 4 xxx, Berkay Genç xxx 13, Mertcan Solkol xx 5, Fatih Kızılca xx 2, Mert Konuk xxx 16, Emre Tanışan xx 2

Başantrenör: Mustafa Mavili

Semt77 Yalovaspor: Shaquılle Goodwın xx 6, Sherrıll xxxx 45, İ. Kerem Gülmez xx 10, H. Akın Kandemir xx 2, Onur Sonsırma xxx 12, Melih Kapucu xxx 14, Ersan Beyaz xx 5

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

1. Periyot: 26-21 (Balıkesir BŞB)

Devre: 45-51 (Semt77 Yalovaspor)

3. Periyot: 73-68 (Balıkesir BŞB)

5 faul alanlar: Shaquılle Goodwın, İ. Kerem Gülmez (Semt77 Yalovaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yalovaspor, Balıkesir, Spor

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