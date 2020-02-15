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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Fethiye Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.

15.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:59Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84
Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Uğur Özen xx, Cemil Uygül xx, Mesut Öztürk xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 9, Gökhan Aydın xx, Harun Can Doğan xx 7, Emre Tanışan xx 9, Berkay Genç xx 12, Mertcan Sonkol xxx 17, Fatih Kızılca xxx 17, İlker Türel xx 8

Başantrenör: Mustafa Mavili

Lokman Hehim Fetiye Belediyespor: Erick xxxx 34, Utku Yücedağ xx 3, Canberk xx 2, Ahmet Ali xx 2, Mert Gizir x 1, Sezgin Eriş xx 2, Doğukan xx 1, Sercan xxx 9, de Angelo xxx 21, Reha Öz xx 9

Başantrenör: Alkım Ay

1. Periyot: 28-15 (Balıkesir BŞB)

Devre: 42-38 (Balıkesir BŞB)

3. Periyot: 55-57 (L.H. Fethiye Belediye) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Fethiye, Spor

Kaynak: İHA

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