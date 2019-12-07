Haberler » Spor » Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82 - Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 82-78 mağlup oldu.

07.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:52Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyespor'a 82-78 mağlup oldu.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Orkun Yurttaş xx, Göksun Öz xx, Serdar Saraç xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 13, Marvin Jefferson xxx 18, İsmail Çevik xx 5, Gökhan Aydın xxx 20, Harun Can Doğan xx 2, İlker Türel x, Emre Tanışan x, Berkay Genç x 4, Mertcan Sonkol xx 14, Fatih Kızılca x 2

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Umpig xxx 18, Cenk Şekercioğlu xxx 11, Özgür Şahin xxx 21, Hunt xx 7, İbrahim Ahmet x, Alican Güney xxx, 21, Mert Ulutaş xx 2, Burak Can xx 2

1. periyot: 22-14 (Balıkesir BSB lehine)

Devre: 40-36 (Manisa BSB lehine)

3. periyot: 67-61 (Balıkesir BSB lehine)

5 Faulle çıkanlar: İsmail Çevik (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor), Cenk Şekercioğlu (Manisa Büyükşehir Belediye) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:18 Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı - Spor
22:18 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
22:15 Akhisarspor - İstanbulspor maçının ardından - Spor
22:13 Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 92 - 1881 Düzce Belediye: 68 - Spor
22:12 Pınar Karşıyaka: 94-88 - Spor
22:06 Muslera'nın performansı Alanyaspor maçına damga vurdu - Spor
20:33 Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! - Spor
20:22 Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet - Spor
19:41 Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti - Spor
7.12.2019 22:28:50