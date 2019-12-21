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Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Düzce Belediyespor'u 84-79 mağlup etti.

21.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:19 Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Belediyespor'u 84-79 mağlup etti.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Turgut Işık xxx, Y.Emre Şimşek xx, N.Cisil Güngör xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 43, Marvin Jefferson xxx 14, İsmail Çevik x, Gökhan Aydın xxx 10, Harun Can Doğan x Emre Tanışan xx 2, Berkay Genç x 2, Mertcan Sonkol x 3, Fatih Kızılca x, Mert Konuk xxx 8

Düzce Belediyespor: Göktürk Gökalp xx 16, Barış Erdoğan x 3, İbrahim Gülşen x 0, Mert Ali xx 14, Hasan Karabulut xx, 6, Mehmet Meriç x 3, Trey Porter xxx 22, Mert Başdan x 2, Mutlu Akpınar xx 13

1. periyot: 16-20 (Düzce Belediyespor lehine)

Devre: 40-41 (Düzce Belediyespor lehine)

3. periyot: 58-66 (Düzce Belediyespor lehine)

5 Faulle çıkanlar: İsmail Çevik (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, İsmail Çevik, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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