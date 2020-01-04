Türkiye Basketbol ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 59 - Bornova Belediyespor: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bornova
Belediyespor ile karşılaştı. Konuk takım Bornova Belediyespor baştan sona önde götürdüğü müsabakayı 74-59 kazandı.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Murat Ciner xx, A.Kemal Diğilli xx, Mesut Öztürk xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 10, Marvin Jefferson xx 7, İsmail Çevik x 7, Gökhan Aydın x 6, Harun Can Doğan x 2, Emre Tanışan xxx 11, Berkay Genç x 2, Mertcan Sonkol x 3, Fatih Kızılca x, Mert Konuk xx 14
Baş antrenör: Mustafa Mavili
Bornova Belediyespor: Donte Clark xx 12, Kerem Aydın xx 7, Ata Kahraman xxx 5, Mustafa Erdoğan xxx 11, Eren Ocaktürk xx 6, Arda Berkkaya xx 3, Hasan Rızvıc xxx 17, Ege Yaşar 13
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 11-19 (Bornova Belediyespor lehine)
Devre: 30-31 (Bornova Belediyespor lehine)
3. Periyot: 41-51 (Bornova Belediyespor lehine) - BALIKESİR