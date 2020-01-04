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Türkiye Basketbol ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 59 - Bornova Belediyespor: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bornova Belediyespor ile karşılaştı.

04.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:41 Türkiye Basketbol ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 59 - Bornova Belediyespor: 74
Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Belediyespor ile karşılaştı. Konuk takım Bornova Belediyespor baştan sona önde götürdüğü müsabakayı 74-59 kazandı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Murat Ciner xx, A.Kemal Diğilli xx, Mesut Öztürk xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 10, Marvin Jefferson xx 7, İsmail Çevik x 7, Gökhan Aydın x 6, Harun Can Doğan x 2, Emre Tanışan xxx 11, Berkay Genç x 2, Mertcan Sonkol x 3, Fatih Kızılca x, Mert Konuk xx 14

Baş antrenör: Mustafa Mavili

Bornova Belediyespor: Donte Clark xx 12, Kerem Aydın xx 7, Ata Kahraman xxx 5, Mustafa Erdoğan xxx 11, Eren Ocaktürk xx 6, Arda Berkkaya xx 3, Hasan Rızvıc xxx 17, Ege Yaşar 13

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 11-19 (Bornova Belediyespor lehine)

Devre: 30-31 (Bornova Belediyespor lehine)

3. Periyot: 41-51 (Bornova Belediyespor lehine) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Mesut Öztürk, Bornova, Spor

Kaynak: İHA

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