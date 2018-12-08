Türkiye Basketbol Ligi: Karesispor: 100 - Düzce Belediyespor: 77

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Karesispor, Düzce
Belediyesi'ni 100-77 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Kurtdereli Spor Salonu
'nda oynanan maçta ilk çeyreği 21-20 önde tamamlayan Karesispor devreye de 42-41 önde girdi. Üçüncü çeyrek de ev sahibi takımın 74-61'lik üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 100-77 galip ayrıldı. Karesispor'da Thomas Gipson 25 sayı 11 ribaund, Düzce Belediyesi'nde ise Steve Taylor 22 sayı 22 ribaund ile oynadı.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Tahsin Kuzu
xx, Ozan Gönen
xx, Hakan Gerey xx
Karesispor: Hazer Avcı xx 13, İbrahim Yıldırım xxx 16, Thomas Gipson xxxx 25, Carlos Medlock xx 18, Ümit Sonkol
xx 10, Volkan Aydın
xxx 18
Düzce Belediyespor: Jumree Umipig x 5, Serhat Uğur x 9, Doruk Dora xx 15, Hüseyin Akın
Kandemir x 5, Eray Aydoğan
xx 10, Uğur Can Aksoy
x 2, Eren Ocaktürk x 7, Steve Taylor Jr xxx 22, Mert Ali Sert x 2
1. periyot: 21-20 (Karesispor lehine)
Devre: 42-41 (Karesispor lehine)
3.periyot : 74-61 (Karesispor lehine) - BALIKESİR
Kurtdereli Spor Salonu,Düzce
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:08