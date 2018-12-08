08 Aralık 2018, 21:08
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Türkiye Basketbol Ligi: Karesispor: 100 - Düzce Belediyespor: 77

Türkiye Basketbol Ligi: Karesispor: 100 - Düzce Belediyespor: 77

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Karesispor, Düzce Belediyesi’ni 100-77 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Karesispor, Düzce Belediyesi'ni 100-77 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 21-20 önde tamamlayan Karesispor devreye de 42-41 önde girdi. Üçüncü çeyrek de ev sahibi takımın 74-61'lik üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 100-77 galip ayrıldı. Karesispor'da Thomas Gipson 25 sayı 11 ribaund, Düzce Belediyesi'nde ise Steve Taylor 22 sayı 22 ribaund ile oynadı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Ozan Gönen xx, Hakan Gerey xx

Karesispor: Hazer Avcı xx 13, İbrahim Yıldırım xxx 16, Thomas Gipson xxxx 25, Carlos Medlock xx 18, Ümit Sonkol xx 10, Volkan Aydın xxx 18

Düzce Belediyespor: Jumree Umipig x 5, Serhat Uğur x 9, Doruk Dora xx 15, Hüseyin Akın Kandemir x 5, Eray Aydoğan xx 10, Uğur Can Aksoy x 2, Eren Ocaktürk x 7, Steve Taylor Jr xxx 22, Mert Ali Sert x 2

1. periyot: 21-20 (Karesispor lehine)

Devre: 42-41 (Karesispor lehine)

3.periyot : 74-61 (Karesispor lehine) - BALIKESİR Kurtdereli Spor Salonu,Düzce
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:08



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