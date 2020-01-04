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Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 80 - Bandırma Kırmızı: 72

Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Petkim Spor, evinde Bandırma Kırmızı'yı 80-72 mağlup etti.

04.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:26 Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 80 - Bandırma Kırmızı: 72
Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Spor, evinde Kırmızı'yı 80-72 mağlup etti.

Salon: Enka

Hakemler: Sertan Kırklar xx, Abdullah Koputan xx, Niyazi Yasin Kahraman xx

: Recep Doğrusöz xx 19, Hakan Yapar xx 15, Patrick Ronald Rembert x 13, Yancy Derınger Gates xx 12, Şahin Ekmen xx 7, Mert Çevik x 5, Yiğitcan Turna x 4, Koray Uzunhasan xx 3, Cemal Nalga xx 2, Berkay Bayar x

Antrenör: Arda Vekiloğlu

Bandırma Kırmızı: Ercan Osmani xx 19, Sedat Ali Karagülle xx 16, Boran Güler xx 14, Sadık Emir Kabaca xx 10, Eray Akyüz xx 9, Arda Çete xx 2, Hakan Sayılı xx 2, Önder Atun x

Antrenör: Ali Yıldırım

1. Periyot: 19-14 (Petkimspor lehine)

Devre: 34-29 (Petkimspor lehine)

3. Periyot: 59-46 (Petkimspor lehine) - İZMİR

Petkimspor, Bandırma, Petkim, Spor

Kaynak: İHA

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