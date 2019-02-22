Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İtü: 87

Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Sigortam.net İTÜ
ilk yarısını 41-37 önde bitirdiği maçta Semt77 Yalova
Belediyespor'u 87-76 yendi. İstanbul
ekibinde Chad Fraizer 20 sayısıyla en skorer isim olurken, ona tecrübeli isim Cenk Akyol
14 sayısıyla eşlik etti.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz
xx, Ozan Gönen
xx, Benhür İrcel xx
Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 9, Mustafa Baştürk
x 4, Melih Kapucu xx 12, Hadi Doğan xx 15, Stephen Hurt xx 19, Jordin Williams
x 3, İlker Er x, Troy Selim
Şav x 2, Mert Konuk xx 11, İsmet Baran Avşar x, Salih Uğraşan x 1
Sigortam.net İTÜ: Yunus Akçay
xx 10, Berkay
Sinirlioğlu xx 11, Cenk Akyol xx 14, Mehmet Fırat
Alemdaroğlu x 7, Jerome Frink xxx 14, Chad Fraizer xxx 20, Ahmet Can
Duran x 4, Furkan Ayça x 5, Semih Say x 2
1. Periyot: 18-17 (Yalova lehine)
Devre: 37-41 (İTÜ lehine)
3. Periyot: 61-63 (İTÜ lehine) - YALOVA
Spor
Kaynak: İHA