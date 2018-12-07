07 Aralık 2018, 21:00
»»

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 74 - Akhisar Belediye: 81

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 74 - Akhisar Belediye: 81

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Yalova Belediyespor evinde Akhisar Belediyesi’ne 81-74 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Yalova Belediyespor evinde Akhisar Belediyesi'ne 81-74 mağlup oldu.

Manisa ekibinde 35 sayı ve 4 asistle oynayan Tufan Önen karşılaşmaya damga vurdu. Yalova ekibinde ise Onur Sonsırma 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili ismi oldu.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Sami Özel, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Anıl Veziroğlu

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma xxx 27, Salih Uğraşan x 4, Bahadır Şimşek x 1, Hadi Doğan x 7, Oğuzhan Tosun xx 12, Kyle Washington x 6,Melih Kapucu x, Bertan Baştan x, Mert Konuk xxx 17

Akhisar Belediye: Çağdaş Erdoğan x 9, Cenk Şekeroğlu x 2, Ömer Sancaklı xx 11, Can Terzioğlu x 3,Tufan Özen xxxx 35, Burak Selen x, Erdem İlter x 1, Curtis Kelly xxx 18, Berkay Kansu x 2

1. Periyot: 21-22 (Akhisar lehine)

Devre: 37-46 (Akhisar lehine)

3. Periyot: 56-63 (Akhisar lehine) - YALOVA Manisa,Yalova,Akhisar
07 Aralık 2018 Cuma 21:00