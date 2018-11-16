Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 81 - Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova
Belediyespor ilk galibiyetini aldı. Sahasında Mamak Belediyesi
Yeni Mamak Spor'u ağırlayan Yalova takımı rakibini 7 sayı farkla 81-74 mağlup etti.
Yalova Belediyespor'un pota altı oyuncusu Kyle Washington
20 sayı ve ribauntluk performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ergin Sarı
, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan
Yalova Belediyespor: Kyle Washington xxxx 20, Onur Sonsırma x 7, Mustafa Baştürk
xxx 12, Salih Uğraşan x 7, Bertan Baştan x, Melih Kapucu x 6, Bahadır Şimşek
x 6, Mert Konuk xxx 15, Hadi Doğan x 6, Oğuzhan Tosun x 2
Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: Erick Neal xxx 22, Ercan Bayrak
x 6, Erkan Yılmaz xxx 24, Alican Güney x 6, Sercan Ergin x 7, Efe Beşok x 3, Utku Yücedağ x, Hidayet Civan x, Samet Gülek
x, Kevin Kaspar x 6
1. Periyot: 20-18 (Yalova lehine)
Devre: 40-33 (Yalova lehine)
3. Periyot: 60-58 (Yalova lehine) - YALOVA
Mamak Belediyesi,Mamak,Yalova