16 Kasım 2018, 21:09
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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 81 - Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: 74

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 81 - Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: 74

Türkiye Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Yalova Belediyespor ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova Belediyespor ilk galibiyetini aldı. Sahasında Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u ağırlayan Yalova takımı rakibini 7 sayı farkla 81-74 mağlup etti.

Yalova Belediyespor'un pota altı oyuncusu Kyle Washington 20 sayı ve ribauntluk performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan

Yalova Belediyespor: Kyle Washington xxxx 20, Onur Sonsırma x 7, Mustafa Baştürk xxx 12, Salih Uğraşan x 7, Bertan Baştan x, Melih Kapucu x 6, Bahadır Şimşek x 6, Mert Konuk xxx 15, Hadi Doğan x 6, Oğuzhan Tosun x 2

Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: Erick Neal xxx 22, Ercan Bayrak x 6, Erkan Yılmaz xxx 24, Alican Güney x 6, Sercan Ergin x 7, Efe Beşok x 3, Utku Yücedağ x, Hidayet Civan x, Samet Gülek x, Kevin Kaspar x 6

1. Periyot: 20-18 (Yalova lehine)

Devre: 40-33 (Yalova lehine)

3. Periyot: 60-58 (Yalova lehine) - YALOVA Mamak Belediyesi,Mamak,Yalova
16 Kasım 2018 Cuma 21:09



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