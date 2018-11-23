Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 96 - Bandırma Kırmızı: 89

Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova
Belediyespor evinde Bandırma
Kırmızı'yı 96-89 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Yalova ekibinde Kyle Washington
21'i ilk yarıda olmak üzere 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 2 blokla oynayarak maçın yıldızı oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Tahsin Kuzu
, Süleyman Dağder Dağlı, Uygar Kurt
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 4, Kyle Washington xxxx 32, Mustafa Baştürk
xxx 17, Salih Uğraşan x 5, Troy Selim
Şav x, Oğuzhan Tosun x 2, Hadi Doğan xx 15, Mert Konuk x 8, Bahadır Şimşek
x, Melih Kapucu xx 13
Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xxx 24, Harun Can
Doğan xx 11, Alperen Demir x 2,Alperen Şengün x 8, David Joseph xx 14, Furkan Haltalı x 2, Sadık Emir Kabaca xxx 17, Erkin Şenel xx 11, Ataken Erdek
x, Arda Çete x, Sedat Ali Karagülle x
1. Periyot: 22-29 (Bandırma lehine)
Devre: 55-39 (Yalova lehine)
3. Periyot: 77-61 (Yalova lehine) - YALOVA
Washington,Bandırma,Yalova