23 Kasım 2018, 21:01
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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 96 - Bandırma Kırmızı: 89

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 96 - Bandırma Kırmızı: 89

Türkiye Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Yalova Belediyespor evinde Bandırma Kırmızı’yı 96-89 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova Belediyespor evinde Bandırma Kırmızı'yı 96-89 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Yalova ekibinde Kyle Washington 21'i ilk yarıda olmak üzere 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 2 blokla oynayarak maçın yıldızı oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Tahsin Kuzu, Süleyman Dağder Dağlı, Uygar Kurt

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 4, Kyle Washington xxxx 32, Mustafa Baştürk xxx 17, Salih Uğraşan x 5, Troy Selim Şav x, Oğuzhan Tosun x 2, Hadi Doğan xx 15, Mert Konuk x 8, Bahadır Şimşek x, Melih Kapucu xx 13

Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xxx 24, Harun Can Doğan xx 11, Alperen Demir x 2,Alperen Şengün x 8, David Joseph xx 14, Furkan Haltalı x 2, Sadık Emir Kabaca xxx 17, Erkin Şenel xx 11, Ataken Erdek x, Arda Çete x, Sedat Ali Karagülle x

1. Periyot: 22-29 (Bandırma lehine)

Devre: 55-39 (Yalova lehine)

3. Periyot: 77-61 (Yalova lehine) - YALOVA Washington,Bandırma,Yalova
23 Kasım 2018 Cuma 21:01



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