Türkiye Bayanlar Raffa Şampiyonası Yapıldı

Türkiye
Bocce Bayanlar Raffa Şampiyonası, Kahramankazan
ilçesinde yapıldı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kahramankazan Şehit Samet Cantürk
Bocce Salonunda 3 günlük bir programla düzenlenen şampiyonaya farklı illerden 29 sporcu katıldı.
İlk gün genç kadınlar kategorisinde başlayan müsabakalar son iki günde büyük kadınlar kategorisinde devam etti.
Şampiyonada Ankara
'dan Pınar
Demir, Mersin
'den Gülhan Tokuluca kategorilerinde şampiyon oldu.
Dereceye giren sporcuların madalyaları federasyon görevlileri tarafından verildi.
Türkiye Bocce Erkekler Raffa Şampiyonasının da 27-30 Aralık
tarihlerinde Kahramankazan'da yapılacağı bildirildi.
Kahramankazan,Türkiye
16 Aralık 2018 Pazar 18:59