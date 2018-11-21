Türkiye - Belarus: 56-60

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında Belarus
'a 60-56 yenildi. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmayı 5. maçlar sonrasında garantileyen A Milli Takım, Belarus'a yenilmesine rağmen eleme grubunu lider olarak bitirdi.
Maça Asena Yalçın'ın basketleriyle iyi başlayan Türkiye
, 3. dakikada 9-2 üstünlük sağladı. Hücum organizasyonlarında başarılı olan Türkiye, Tilbe Şenyürek'in attığı 5 sayıyla 6. dakikayı da 14-7 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumdaki etkinliğini artıran Belarus, Likhtarovich'in basketleriyle farkı kapattı ve ilk çeyrek 17-17 berabere tamamlandı.
İlayda Güner'in basketiyle mücadelenin 2. periyoduna başlayan A Milli Takım, Olcay Çakır
Turgut'un sayılarıyla 12. dakikayı 23-20 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada Tilbe Şenyürek'in hücum süresi dolarken kazandırdığı 3 sayılık basketle 16. dakika 29-28 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Periyot sonuna kadar Hollingsworth ve Işıl Alben
'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Türkiye, soyunma odasına 35-32 önde girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 3. periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın 26. dakikası 41-41 eşitlikle geçildi. Hücumdaki etkinliğini artıran Belarus, Papova'nın 3 sayılık basketiyle periyodun son bir dakikasına 46-41 önde girdi. Türkiye, periyodun bitimine 7 saniye kala Cansu Köksal
'ın attığı 3 sayılık basketle farkı 1 sayıya kadar indirdi. Belarus periyodu 46-45 önde tamamladı.
Son periyoda hücumda etkili başlayan Belarus, Papova ve Snytsina'nın sayıları ile 34. dakikayı 53-49 önde geçti. Bu dakikadan sonra savunmadaki etkinliği artıran Türkiye, Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle 37. dakikada 54-53'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. Ancak son dakikaları iyi oynayan konuk ekip, karşılaşmadan 60-56 galip ayrıldı.
Müsabakayı Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO
) Ömer Onan
, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok
da izledi.Türkiye: 56 - Belarus: 60
Salon: Kadir Has
(Kayseri)
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ
), Maka Kupatadze (Gürcistan
), Zoran Mitrovski (Makedonya
)
Türkiye: Işıl Alben 5, Asena Yalçın 4, Tilbe Şenyürek 11, Hollingsworth 8, Olcay Çakır Turgut 14, Tuğçe Canıtez
, Cansu Köksal 6, İlayda Güner 2, Melis Gülcan 4, Gamze Takmaz
2, Özge Yavaş, Esra Ural Topuz
Başantrenör: Ekrem Memnun
Belarus: Likhtarovich 10, Snytsina 17, Tarasava 2, Verameyenka 6, Hasper 7, Bentley
2, Ziuzkova 3, Papova 10, Rytsikava 3
Başantrenör: Nataliya Trafimava
1. Periyot: 17-17
2. Periyot: 35-32
3. Periyot: 45-46
4. Periyot: 56-60
5 Faulle Çıkan: 37.30 Cansu Köksal
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21 Kasım 2018 Çarşamba 23:20