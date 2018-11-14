14 Kasım 2018, 11:52
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Türkiye-Belçika İlişkileri Ankara'da Ele Alınacak

Türkiye-Belçika İlişkileri Ankara

Ankara’da düzenlenecek toplantıda Türkiye ile Belçika arasındaki siyasi ilişkiler ele alınacak.

Ankara'da düzenlenecek toplantıda Türkiye ile Belçika arasındaki siyasi ilişkiler ele alınacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Belçika Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Bakan Yardımcısı Büyükelçi Anick Van Calster başkanlığındaki heyetler arasında 15 Kasım'da Ankara'da yapılacak toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. İstişarelerde tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. - ANKARA Avrupa Birliği,Belçika,Türkiye,Ankara
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:52