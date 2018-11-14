Türkiye-Belçika İlişkileri Ankara'da Ele Alınacak

Ankara
'da düzenlenecek toplantıda Türkiye
ile Belçika
arasındaki siyasi ilişkiler ele alınacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
ve Belçika Dışişleri Bakanlığı
İkili İlişkiler Bakan Yardımcısı Büyükelçi Anick Van
Calster başkanlığındaki heyetler arasında 15 Kasım'da Ankara'da yapılacak toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. İstişarelerde tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının yanısıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. - ANKARA
Avrupa Birliği,Belçika,Türkiye,Ankara
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:52