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Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) mart ayı Encümen Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında telekonferans yoluyla yapıldı.

23.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:08
Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) mart ayı Encümen Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında telekonferans yoluyla yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının yayılmasına yönelik başlatılan tedbirleri uygulayabilmek amacıyla TBB Encümen Toplantısı 14 belediye başkanının katılımıyla telekonferans yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.
Toplantıda, salgına karşı mücadele eden gruplar arasında yer alan belediyelerin yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında fikir ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıdaki konuşmasında, verilen ulusal mücadelede her belediye başkanına yaptıklarından dolayı teşekkür etti.
Koronavirüs salgını dolayısıyla bu ayki toplantıyı telekonferans yöntemiyle yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını belirten Şahin, bu süreçte 9 genelge çıktığını ve çıkan her genelgenin uygulayıcıları olduklarını anımsattı.
Bu süreci en az zararla atlatma gayretinde olduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Gelinen noktaya baktığımızda akıllı şehirlerin altyapısı ve donanımı koronavirüs öncesi ve koronavirüs sonrası gibi yeni bir yönetim anlayışı ve çalışma yöntemini bize gösteriyor. Biz bugün nasıl encümen toplantısını telekonferansla yapıyorsak, kendi bünyemizde yazılım ve donanımımızı buna göre hazırladık ve halk günümüzü de dijitalleştiriyor, belediye başkanlarıyla, muhtarlarla olan görüşmeleri teknolojileştiriyor, telekonferans yöntemine geçiyoruz. Bu da aslında yaptığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu, bu yaşanan sorunla bizi nasıl hızlandırdığını gösteriyor."
Gaziantep'te dışarıda çalışan işçiye ikramiye
Şahin ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmaları da anlatarak, "Kim bizden yardım isterse bunu seferberliğe dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın canı yanmasın. Bizler iyi günde kötü günde kader birliği yapmış insanlarız. Bugün bir karar daha aldık ve dışarıda çalışan işçilerimiz yoğun bir mesai içindeler ve bu süreçte onlara ikramiye verme kararı aldık. Bunun çalışmalarına da başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Güncel

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