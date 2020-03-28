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Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeleri koronavirüse karşı 14 kuralı hatırlattı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeleri, hazırladıkları video ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla uyulması gereken 14 kuralı hatırlattı.

28.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 07:46
Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeleri koronavirüse karşı 14 kuralı hatırlattı
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeleri, hazırladıkları video ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla uyulması gereken 14 kuralı hatırlattı.
TBB'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine ilişkin duyurduğu kuralların önemine işaret edildi.
TBB'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan videoda, TBB Başkanı Fatma Şahin'in konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Küçük adımların çok büyük tedbirleri beraberinde getireceğini belirten Şahin, "Allah'ın izniyle bu küresel sorundan en az şekilde şehirlerimizi, ülkemizi, milletimizi çıkarmış olacağız. O yüzden mutlaka bu 14 kurala uyalım, Bilim Kurulu'ndan çıkan raporların hepsinin gereğini yapalım. Küçük adımlarla büyük fırsatları sağlığa ve güvene dönüştürelim. Panik yok, tedbir var diyorum." ifadelerini kullandı.
Videoda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 14 kuralı maddeler halinde seslendirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

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