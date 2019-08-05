Haberler» Güncel» Haber

Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Ağrı Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek belediyede incelemelerde bulunduğu bildirildi.

05.08.2019 13:09 Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Ağrı Belediyesini ziyaret etti
Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek belediyede incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve beraberindeki heyetin iki günlük ziyaretinde kent ile belediyede inceleme ve istişare toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Belediye Toplantı Salonu'nda Ağrı Belediye Başkanı Sayan başkanlığında toplantı yapıldığı anlatılan açıklamada, toplantıda konuk heyet ve birim müdürlerinin, belediyenin genel durumu ile yapılması planlanan çalışmaları görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, heyetin kent merkezinde yaptığı incelemeler sonrası belediyenin teknik ve idari birimlerinde görevli olan personel ile de toplantı yaptığı belirtilerek, heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda Ağrı'nın şehirleşmesi ve belediyenin kurumsallaşması için gerekli çalışmaların yapılacağı vurgulandı.

Savcı Sayan, Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:37   Büyükşehir Mobil Tır'ı Günnercik Şenliği'nde
14:37   'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı (2)
14:37   Karaman İl Özel İdaresi yol çalışmaları
14:35   Derede balık otuyla ava 3 bin 270 lira ceza
14:35   Kuşadası'nda camiler ve mezarlıklar temizleniyor
14:35   Eski milletvekili Gündoğan, son yolculuğuna uğurlandı
14:35   Kazada yaralanan muhtar kurtarılamadı