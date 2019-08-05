Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Ağrı Belediyesini ziyaret etti

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Belediyeler Birliği heyetinin Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek belediyede incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve beraberindeki heyetin iki günlük ziyaretinde kent ile belediyede inceleme ve istişare toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Belediye Toplantı Salonu'nda Ağrı Belediye Başkanı Sayan başkanlığında toplantı yapıldığı anlatılan açıklamada, toplantıda konuk heyet ve birim müdürlerinin, belediyenin genel durumu ile yapılması planlanan çalışmaları görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, heyetin kent merkezinde yaptığı incelemeler sonrası belediyenin teknik ve idari birimlerinde görevli olan personel ile de toplantı yaptığı belirtilerek, heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda Ağrı'nın şehirleşmesi ve belediyenin kurumsallaşması için gerekli çalışmaların yapılacağı vurgulandı.