Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Platformu üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir." dedi.Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra yapılan ilk Meclis Toplantısı olması sebebiyle önem arz eden oturumda gündeme alınacak maddelerin, belediyecilik ve yerel demokrasiye katkı sağlaması temennisinde bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyecilikte çığır açan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini katılımcılara ileten Oktay, 31 Mart'ta seçilerek yerelde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya talip olan tüm belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine başarılar diledi.Oktay, asırlık şehircilik geleneğiyle şairlere ilham, destanlara mekan olmuş şehirlerle bugün modern kentleşmeyi harmanladıklarını söyledi.Dünyanın içinde yaşanan şehirle şekillendiğini ve şehrin kimliğinin herkesin doğal bir parçası haline geldiğini ifade eden Oktay, bu sebeple her zaman şehirlerin idaresine, idamesine ve yaşanan bölgelerde taş üzerine taş koyacak her bir kişiye büyük önem verdiklerini aktardı.Gönül belediyeciliği"Belediye hizmetlerimizle milletimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca, 81 ilimizde tıkanan süreçler ve birikmiş sorunlar için attığımız çözüm niteliğinde adımlar bunun göstergesidir." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şehirlerimizin geçmişiyle barışık şekilde geleceği kucaklaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde yerel yönetim stratejimizi belirledik. Bu kapsamda, belediyelerin mali ve kurumsal yapılarının güçlenerek, yerelde ortaya çıkan ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerini uygulamaya koyduk. Yapılan bu düzenlemelerle yerel yönetimlerimiz idari, mali ve teknik açıdan daha güçlü hale geldi. Böylece merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisi de daraltılmıştır. Hukuki düzenlemelerin yanı sıra belediyelerimizle iş birliği içinde şehirlerimizin çehresinin değişip güzelleşmesine katkı sağladık. 1950'lerden itibaren birçok şehrin yapısını etkileyen çarpık kentleşme, gecekondulaşma ve hazine arazilerinin işgali gibi sorunları Belediyelerimizin de destekleriyle büyük oranda ortadan kaldırdık."Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte daha vizyoner belediyecilik uygulamalarını ülkeye kazandırmak için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun oluşturulduğunu anımsatan Oktay, önümüzdeki dönemde medeniyet birikimine en uygun belediyecilik anlayışının yaygınlaşması için istişare içinde her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı."Belediyeleri her bakımdan güçlü kılmak amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları da reform ajandamızın önemli gündem maddelerinden birisidir." diyen Oktay, değerlendirmelerine şöyle devam etti:"Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler' perspektifimiz çerçevesinde yapılacak yeni düzenlemelerle, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artmasını sağlayarak merkeze bağımlılık oranını azaltmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın rızası gözetilerek yatay mimarili kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek bir diğer önceliğimizi oluşturuyor. Böylece insan fıtratına uygun şehircilik politikalarımız sayesinde şehrin sakinlerinin yaşadığı çevreyi içselleştirmesini ve şehre daha çok aidiyet duymasını hedefliyoruz."Oktay, şehir planlarının uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanmasının takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı."Tüm şehirlerimize değer katmanın gayreti içinde olacağız""2023 yeşil şehir vizyonu" doğrultusunda vatandaşların nefes alacağı yeşil alanların arttığı bir şehirleşme modelini oluşturduklarını aktaran Oktay, şunları söyledi:"Şehirlerimizde millet bahçelerini çoğaltarak tüm yurtta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, değer üreten şehirler perspektifimiz ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükselten yaklaşımlar geliştireceğiz. Millet kıraathaneleri, şehir kütüphaneleri ve kültür merkezlerini tüm illerimizde yaygınlaştıracağız. Şehirlerimizi afete duyarlı ve dayanıklı hale getirerek deprem, sel ve taşkın gibi afetlere karşı önleyici tedbirler alınması için tüm kurumlarımızla gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışıyla, mukaddes emanet İstanbul ve tüm şehirlerimize değer katmanın gayreti içinde olacağız. 25 yıllık tecrübe ve birikimlerimiz ile Türkiye"nin kalbi İstanbul'da yaptığımız ve yapacağımız tüm mega projeler, 82 milyon vatandaşımızın kazanımı olmaya devam edecektir."Çevrim içi yerel hizmetOktay, günümüzde insana dair olan her şeyin belediyelerin görev alanına girdiğini vurgulayarak, belediyelerin yalnızca yol, su, yeşil alanlar, kanalizasyon, çöp ve temizlik konularıyla ilgilenen yapılar değil, akıllı şehir teknolojilerinin kullanılması ve sosyo kültürel projelerin uygulanması sorumluluğunu da üstlendiğine değindi."Dijital dünyanın gereksinimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması, kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir." diyen Oktay, şu görüşlerini paylaştı:"Yerelde halkın istek ve beklentilerine cevap verebilen, kaliteli ve hızlı hizmet sunulabilmesi için çağın şartlarına uyumlu uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede başlattığımız, Belediyelerimizin sunduğu hizmetlerin e-devlete entegrasyon süreci başarıyla ilerlemektedir. Bugün Dijital Türkiye Platformu üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Çevrim içi yerel hizmetlerin yaygınlaştırılarak hizmet sunum hızının artırılması konusunda tüm belediye başkanlarımızı bir kez daha duyarlı ve yenilikçi olmaya davet ediyorum."Sıfır atık projesiTürkiye Belediyeler Birliğinin kuruluşundan bu yana belediyelerin çatı kuruluşu olarak yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağladığını anlatan Oktay, Birliğin belediyelerin görev alanına giren konularda imza attığı sosyal sorumluluk projelerini beğeniyle takip ettiğini söyledi.Oktay, şunları kaydetti:"TBB Başkanımız Fatma Şahin nezdinde tüm üyeleri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne gösterdiği duyarlılık nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum. Araştırmalara göre, günümüzde enerji tüketiminin yüzde 80'i ve doğal kaynak tüketiminin yüzde 75'i kent kaynaklı gerçekleşiyor. Böylesi bir durum atık yönetimi hususunun, hem bugünümüz hem de yarınlarımız için ne kadar kritik öneme sahip olduğu belediyelerimizce görülerek eyleme dönüşmesi önem arz etmektedir.TBB'den beklentimiz Sıfır Atık projesinde olduğu gibi, geleceğin şehirlerini planlama ve hayata geçirme önerileri çerçevesinde tüm belediyelerimize rehberlik etmesidir. Bu doğrultuda TBB'nin özellikle yerel yönetimlerde yönetişim, saydamlık ve hesap verebilirlik konularına ilişkin daha aktif katkılar sunmasını bekliyoruz. Ayrıca her biri adeta bir açık hava müzesi olan kadim şehirlerimizin kendi hikayelerine ve estetik değerlerine uygun gelişme modeli tavsiyelerini de aynı şekilde önemsiyoruz.""Vatandaş kapısının çalınmasını bekliyor"Oktay, bu çerçevede tüm belediye başkanlarını ve meclis üyelerini, Birliğin istişare mekanizmasını işleterek, Türkiye'de yerel yöneticiliği yeni boyutlara taşımaya katkı vermeye çağırdı.Kamu yararı ve toplumumun huzurunun, kişisel çıkarların ve şahsi gündemlerin önünde olduğunu vurgulayan Oktay "Vatandaşlarımız kültür, sanat, spor faaliyetleriyle daha temiz, daha yeşil ve daha huzurlu mekanların yanı sıra yerel yöneticilerimizin kendi dertleriyle dertlenmesini, kapısını çalmasını, halini hatırını sormasını ve yanında olmasını bekliyor. Tarihimizden aldığımız bilinçle, Belediyelerimiz ile el birliği ve dayanışma içinde medeniyet tasavvurumuzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.