Türkiye Belediyeler Birliği'nden Büyükşehir'e ödül

İleri teknoloji uygulamalarıyla Eskişehir 'de yeni iş imkanları yaratma, enerji verimliğini arttırma, ekonomik ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı Akıllı Şehircilik Merkezi ödüle layık görüldü. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gönderilen yazı ile hibe almaya hak kazandıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen ancak ödül töreninin iptal edildiği Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisine başvuruda bulunduğumuz projemiz hibe almaya hak kazandı. Kendi personellerimiz tarafından hazırlanan ve proje aşamasında olan Akıllı Şehircilik Merkezi ile ulaşım, alt yapı ve eğitim başta olmak üzere birçok belediyecilik hizmetimizi çağa ayak uydurarak bilişim sektörüyle güçlendirmek ve erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Yenilikçi akıllı şehir projelerinin geliştirilmesi ve farklı yöntemler ile sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak geliştirdiğimiz bu projenin Türkiye Belediyeler Birliği tarafından beğenilmesi ve 500 Bin TL'lik hibe ile ödüllendirilmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Ben hem projeyi hazırlayan ekibimize hem de belediyemizi hibe ile ödüllendiren Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki strateji planımız içerisinde de yer alan bu projemiz en kısa sürede hayata geçecektir" dedi.

Hibe desteği kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne 250 Bin TL direkt olarak verilirken, proje sonrası da 250 Bin TL destek daha verilecek.