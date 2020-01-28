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Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminden deprem sonrası Malatya'ya ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi, depremden zarar gören Malatya'ya gelerek, bir takım gezi ve incelemelerde bulundu.

28.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:06Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminden deprem sonrası Malatya'ya ziyaret
Belediyeler Birliği yönetimi, depremden zarar gören 'ya gelerek, bir takım gezi ve incelemelerde bulundu.

ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası Malatya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ak Parti il Başkanı ihsan Koca, diğer ilgili ve yetkililer de bulundu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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