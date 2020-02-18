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Türkiye beşincisi Lüleburgaz'dan

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy'un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından Türkiye beşincisi oldu.

18.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:56Türkiye beşincisi Lüleburgaz'dan
'nin ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy'un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından beşincisi oldu.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından 8-15 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir 'ta Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası düzenlendi. Çeşitli illerden 192 takımın yarıştığı şampiyonada Lüleburgaz'dan Serhat Paksoy'un da yer aldığı Ataköy/İstanbul takımı, turnuvayı 700 puanla tamamlayarak Türkiye beşincisi oldu.

Turnuvada Türkiye 5. olan Ataköy takımında Yusuf Salman, Yalçın Salman, Ali Bahadır, Kenan Erdoğan, Ender Aksüyek ve Serhat Paksoy yer aldı. - KIRKLARELİ

Kültürpark, Kırklareli, Lüleburgaz, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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