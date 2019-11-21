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Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Şeker, Macaristan'da

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi.

21.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:42Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Şeker, Macaristan'da
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 'ın başkenti Budapeşte'de Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Cumhurbaşkanı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Macaristan Bilimler Akademisinde resmi temaslarda bulundu. Şeker ve Acar, muhataplarıyla yapılan toplantıların yanı sıra, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ev sahipliğinde Macaristan'daki Türk Kurumları ve Türk Sivil Toplum Örgütler Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Macaristan Koordinatörü Seda Dağlı, Türkiye Maarif Okulu Macaristan Müdürü Yasin Parıldar, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Başkanı Suat Karakuş, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu katıldı.

Öte yandan toplantıda Türkiye Budapeşte Büyükelçiliği Konsolosu Murat Tekden, Din İşleri Ataşesi Şemsettin Arslan da hazır bulundu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye'nin yurt dışında nasıl temsil edileceği ve diasporanın güçlenmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Türkiye Bilimler Akademisi olarak Budapeşte'de geniş kapsamlı bir konferans düzenlenmesi, bu toplantıya Macar muhatapların, Türkologların ve bilim adamlarının katılmasının sağlanması, Türkiye'nin tanıtılmasının yanı sıra birlikte çalışılması adımlarının atılmasına karar verildi.

DTİK Avrupa Başkanı Suat Karakuş, ilk konferansın Budapeşte'de düzenlenmesinin ardından, Türkiye'de de bir konferans düzenlenmesi için kurum olarak tüm katkıyı sağlayacaklarını kaydetti. - BUDAPEŞTE

Muzaffer Şeker, Macaristan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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