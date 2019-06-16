Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayını bu akşam gerçekleştirilecek.

Ortak yayın, saat 21.00'de başlayacak ve tüm kanallara açık olacak.

HER ADAYA EŞİT SORU, EŞİT SÜRE

Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı ortak yayında, moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak.

ORTAK EKİP

Canlı yayın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.