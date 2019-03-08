Türkiye Bir Hukuk ve Demokrasi Ülkesidir"

Kaynak: AA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'nin, demokrasinin sandıkta arandığı, sandık dışı oyunlara tevessül edilemeyen bir hukuk ve demokrasi ülkesi olduğunu bildirdi.Büyükataman, yazılı açıklamasında, yenilenmeyi, tazelenmeyi ve güven tazelemeyi ifade eden seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez yöntemi olduğunu belirterek, "Seçimler seçmenle güzel." ifadesini kullandı.Seçmenin yüksek bir katılım oranı ile sonuçları belirlemesinin de seçimlerin güvenirliğini ve geçerliliğini artırdığını vurgulayan Büyükataman, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılımın yüzde 87,4 seviyesinde olması ve seçimlerin şaibelerden uzak, güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin Türkiye demokrasisinin geldiği noktanın ileri demokrasiyi temsil ettiği iddia edilen ülkelerden daha ileride olduğunu gösterdiğini aktardı.Büyükataman, açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:"Türkiye, demokrasinin sandıkta arandığı, sandık dışı oyunlara tevessül edilemeyen bir hukuk ve demokrasi ülkesidir. 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştireceğimiz mahalli idareler seçimlerinin huzur ve güven içerisinde, bir demokrasi şöleni havasında geçmesi en büyük temennimizdir. Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019 sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamalarının yapıldığı, Türkiye'nin yok olma sürecine itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir varoluş mücadelesine zorlandığı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Yenikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı'nın devamıyla mümkün olduğunda karar kılınmıştır."