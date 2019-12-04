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Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin geleceği Londra'da değerlendirildi

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutları Londra'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ele alındı.

04.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:28Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin geleceği Londra'da değerlendirildi
Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ve güvenlik boyutları 'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ele alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutları değerlendirildi. "Denizcilik ve Askeriye Kulübü"nde İletişim Başkanlığının "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" (Conservative Friends of Turkey-CFT) ile ortaklaşa düzenlediği yuvarlak masa toplantısına, iş ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik, eski Muhafazakar Parti Milletvekili ve eski Birleşik Krallık AB'den Çıkış (Brexit) Bakanlığı özel danışmanı Nick de Bois başkanlığında yapıldı.

Yuvarlak masa toplantısına İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, SETA Washington DC Araştırma Koordinatörü ve Penn State Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat katıldı.

Etkinlikte olası Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutları ele alınırken, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması için izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - LONDRA

Birleşik Krallık, Ekonomi, Türkiye, Londra, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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