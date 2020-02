Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: "Mücadele arttıkça, başarı geliyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bu branşa olan ilginin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) nedeniyle kente gelen Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Antalya'daki hava koşullarının, konaklama tesislerinin ve yol güzergahlarının bisiklet sporu için elverişli olduğuna işaret eden Küçükbakırcı, Antalya Bisiklet Turu'na yaklaşık 40 ülkeden müracaat geldiğini, ancak 23 ülke takımının kabul edildiğini dile getirdi. Küçükbakırcı, dünyaca ünlü bisikletçilerin, Antalya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını vurguladı.Yaklaşık üç yıl önce göreve geldiklerini anımsatan Küçükbakırcı, şunları söyledi:"Göreve gelirken bu tür organizasyonlara destek vermek istediğimizi söyledik. Desteğimizle bu yıl 50'nin üzerinde özel organizasyon düzenlenecek. Bu organizasyonlar özellikle yapıldığı kentlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. İspanya'nın Mallorca adasında kış kampı yapan 620 bin bisikletçi var. Onlardan bir kısmı bile Antalya'ya gelse, kış turizmi hareketlenir. Antalya'yı bu sektöre iyi tanıtırsak, başka ülkeye asla gitmezler. Bisiklet, büyük bir spor turizmi anlamına geliyor. Antalya'da üç yıldır yaklaşık bin bisiklet sporcusu kamp yapıyor. Burayı en fazla Ukraynalı ve Rus sporcular tercih ediyor. Desteklerimizle inşallah bu sayı yüz binleri bulacak.""Son Türkiye Şampiyonası'na 900 sporcu katıldı"Federasyonda göreve başladıklarında, Türkiye'de büyüklerde 85, gençlerde ise 35 sporcunun olduğuna dikkati çeken Erol Küçükbakırcı, "Son Türkiye Şampiyonası'na 900 sporcu katıldı. Yaklaşık 4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Sayı ne kadar artarsa mücadele o kadar artıyor. Mücadele arttıkça da başarı geliyor. Türkiye, bisiklet sporu yapmak için çok uygun." ifadelerini kullandı."İnşallah ülkemizde bir gün herkes bisiklete binecek." diyen Küçükbakırcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Aslında buna mecburuz. Her geçen gün alanlar daralıyor. Sağlığınızı düşünüyorsanız, temiz havaya destek olmak istiyorsanız, ekonominizi düşünüyorsanız, bisiklete binmeniz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bisiklete binme yönünde ciddi destekler veriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyon 100 bin bisiklet dağıtıldı. Bisiklet yolu yapanlara bisiklet hediye ediliyor. Bu yıl 3 bin kilometrenin üzerinde sinyalizasyonlu, korumalı bisiklet yolları yapılması için devletimiz harekete geçti. Belediyeler imar planlarını buna göre yapıyor. Ulaşımı bisikletle yaptığımızda, o zaman biz de ileri ülkeler seviyesine ulaşacağız. Eskiden Avrupa'da altında iyi arabası olanlar kendileriyle övünürdü, şimdi ise bisikletle ulaşımı sağlayanlar kendileriyle övünüyor. Bu, modernliğin göstergesi."