Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütünün Yürütme Konseyi üyesi oldu

Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) Yürütme Konseyinin 2020-2023 dönemi için adaylığını koyan Türkiye
'nin, Yürütme Konseyi üyeliğine seçildiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta Zagreb
'de düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Avrupa
Bölge Komisyonu 64. Toplantısı'nın bugün yapılan oturumunda gerçekleştirilen seçimlerde Örgütün Yürütme Konseyine 2020-2023 dönemi için adaylığını koyan Türkiye, 40 ülkenin yer aldığı Avrupa Bölgesi Grubundan 26 oy alarak Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi.
Açıklamada, "Türkiye, BMDTÖ Yürütme Konseyi üyesi olarak turizm alanındaki bilgi ve tecrübeleriyle BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin BMDTÖ çatısı altında da gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir turizmin küresel bir hedef haline getirilmesi için çaba gösterecektir." ifadelerine yer verildi.
Zagreb
, Türkiye
, Birleşmiş Milletler
, Güncel
Kaynak: AA