25 Şubat 2019, 11:17
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Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan'da Yapıldı

Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan

Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. etabını oluşturan Raffa müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. etabını oluşturan Raffa müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı.

Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonunda 3 gün süren müsabakalara çeşitli illerden 36 takım katıldı.

5 tur üzerinden oynanan ve 45 dakika şeklinde sınırlandırılan karşılaşmaların sonucunda 1. Ligde AFAD Gençlik ve Spor Kulübü 16 puanla ligin ilk etabını birinci sırada tamamlarken, 2. Ligde ise EGO Spor Kulübü 18 puanla birinci oldu.

Takımlar 1. Ligin 2. etabında da haziran ayında Kahramankazan'da yapılacak müsabakalarda mücadele edecek. Güncel
Kaynak: AA