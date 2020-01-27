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Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan'da yapıldı

Türkiye Bocce 1. ve 2. Ligi'nin birinci etabını oluşturan raffa müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı.

27.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:53
Bocce 1. ve 2. Ligi'nin birinci etabını oluşturan raffa müsabakaları 'da yapıldı.
Şehit Samet Bocce Salonunda düzenlenen törenle başlayan lig müsabakalarına 34 takım ve 100 sporcu katıldı.
Ligin ilk atışını Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen birlikte yaptı.
5 gün süren lig müsabakaları Pazar günü sona erdi. Lig müsabakalarının 2. etabını oluşturan volo müsabakaları önümüzdeki günlerde Mersin'de yapılacak.
Sonuçlar
1. Lig
1.Toroslor Belediye Spor Kulübü 84 puan
2.Kahramankazan Belediye Spor Kulübü 78 puan
3.Hasanağa TOKİ İÖO GSK 72 puan
2. Lig
1.Yurdum Spor Kulübü 56 puan
2.Kemer Bocce Spor Kulübü 52 puan
3.Türkgücü Ülküspor 52 puan
Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan'da yapıldı

Kahramankazan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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