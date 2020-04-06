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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın 100. yılını kutladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:38
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın 100. yılını kutladı
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele sürecinde milletimizin sesini duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan, dünyada Türkiye'nin sesi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansının bir asırlık tarihiyle Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:
"O açıdan Anadolu Ajansının bizler için değeri çok büyük. Biz Boks Federasyonu olarak yaptığımız her faaliyette Anadolu Ajansının yanımızda olduğunu, haberlerinde tarafsızlık ilkesini benimsediğini her zaman hissetmişizdir. Anadolu Ajansı hızlı ve güvenilir haber ağıyla özellikle amatör branşların gelişimine çok büyük katkı sağlamıştır. Türk basınının vazgeçilmez unsurları arasında yer alan AA'nın 100'üncü yılını tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüp Gözgeç, Türkiye, Spor
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