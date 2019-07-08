08.07.2019 17:05
Haberler» Spor» Haber

Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Amasya'da 03-08 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Amasya'da 03-08 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 57 ilden 720 sporcu katıldı.

Amasya'da düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Genç Kadınlar 81 kiloda Türkiye şampiyonu olan Elanur Sağit, "4 yıldır müsabakalara katılıyorum. Derecelerim var. Avrupa derecelerim var. Türkiye derecem var. İlk defa Türkiye'de şampiyon oldum. Tabii ki çok mutluyum" dedi.

Elanur Sağit'in antrenörü Ayhan Sönmez ise, "Sporcum Elanur'la gurur duyuyorum. 4 yıldır boks sporunu yapıyoruz. Hedefimiz Avrupa'da şampiyonluk alıp, Türk bayrağını yukarı çekip, İstiklal Marşı'nı söyletmek. Zaten buradaki tüm antrenörlerin amacı İstiklal Marşı'nı yurt dışında okutmak" diye konuştu.

Bir hafta süren şampiyonada çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular Milli Takım kampında değerlendirilecek. - AMASYA
Kaynak: İHA
Türkiye, Amasya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:17   Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı
17:14   (Ek bilgilerle yeniden) At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'den büyük başarı!
17:13   Ersun Yanal basın mensuplarıyla buluştu
17:10   Kayserili Kickboks Sporcular Erzurum'dan 5 şampiyonlukla döndü
17:09   Kırkpınar'da Trakya Birlik farkı
17:05   Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
17:01   Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu