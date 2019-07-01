Türkiye, bölge ülkelerini uyaracak

MİLLİ Savunma Bakanı, KKTC'deköyü çevresine düşen'ye ait S-200 füzesi ile ilgili KKTCve Dışişleri Bakanıile görüştü.Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özersay şunları söyledi:"Sayın Akar ile bir telefon görüşmesi yaptım. Türkiye kısa süre içinde bölgedeki komşu ülkelere bu konuda birtakım telkinlerde bulunulacak. Öte yandan biz de ilgili ülkeler konusundaki rahatsızlığımızı uluslararası düzeyde girişim yaparak dile getiriyoruz."AFAD'DAN İNCELEMEBu arad KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada,"Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen AFAD ekibi tarafından, bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yapılmış olup, herhangi bir kimyasal risk olmadığı tespit edilmiştir" denildi.- Karahasan