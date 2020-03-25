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Türkiye Bor Katkılı El Dezenfektanı Üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile bor katkılı el dezenfektanı üretimine başlanacağını duyurdu.

25.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:34
Türkiye Bor Katkılı El Dezenfektanı Üretecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile bor katkılı el dezenfektanı üretimine başlanacağını duyurdu.

Bakanlar ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bor katkılı el dezenfektanı ile ilgili reklam kampanyası yapılmasını ve açığın kapatılmasını istemişti.

Erdoğan, bor katılı el dezenfektanı üretimi ile ilgili şunları söylemişti: "Eğer gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre, çok ciddi bir reklam kampanyasına girip bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama."

"Seri Üretimine Başlıyoruz!"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fatih Dönmez, Koronavirüs, Teknoloji

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