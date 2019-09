"Türkiye, Bosna Hersek'e her alanda destek vermeye devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye , Bosna Hersek'in samimi dostu olarak, her alanda, ihtiyaç duyulacak her türlü desteği vermektedir ve bu desteği vermeye devam edecektir." dedi.Yılmaz, Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) 7. kongresinde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.Toplumsal, siyasi ve dini farklılıkların bir düşmanlık ve bölünme kaynağı olarak algılanması ve işlenmesinin, bir ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Farklılıkları zenginliğimiz olarak görmeli, bunları bir arada yaşatmaya odaklanmalıyız. Bunun öncülüğünü de siyasetçiler olarak bizler yapmalıyız. Bu yapıcı siyasetin takipçilerinden SDA'nın, bu anlayışla geleceğe yürümeye devam etmesini candan diliyorum." ifadelerini kullandı.SDA'yı bu yolda desteklediklerini kaydeden Yılmaz, "Tüm zorlukları birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla aşacağınıza inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye, Bosna Hersek'in samimi dostu olarak, her alanda, ihtiyaç duyulacak her türlü desteği vermektedir ve bu desteği vermeye devam edecektir." dedi.Hükümetler arası diyalog ve iş birliğinin yanı sıra partiler arası diyalog ve iş birliğinin de iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkısı olacağına inandığını kaydeden Yılmaz, "Bu kapsamda, AK Parti ve SDA'nın iki güçlü parti olarak, önümüzdeki yıllarda tecrübe paylaşımı ve etkileşiminin, temel önceliklerimiz olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajYılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'e gönderdiği mesajı da okudu.Kongrenin Bosna Hersek ve Bosna Herseklilere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Bu vesileyle SDA'nın kurucu genel başkanı, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, büyük fikir, ilim ve devlet adamı merhum Aliya İzetbegoviç'i de rahmetle yad ediyorum. Etnik, kültürel ve dini yapısıyla Balkanlar'ın kalbi konumunda bulunan Bosna Hersek'in istikrarı, ülkemiz için daima kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu anlayışla daima Bosna Hersek'in yanında olmuş, hem ikili hem de çok taraflı platformlarda Boşnak kardeşlerini asla yalnız bırakmamıştır. Bosna Hersek, yakın tarihte yaşadığı pek çok acıya rağmen, geçmişin yaralarını sararak kısa sürede ekonomik kalkınma, toplumsal barış ve uluslararası topluma entegrasyon yolunda önemli mesafeler almıştır. Bu başarılarının ana mimarlarından biri olan SDA'nın, merhum Aliya İzetbegoviç'in mirasına sahip çıkarak kuşatıcı, kucaklayıcı ve vizyoner politikalarıyla ülkeye yön vermeyi sürdüreceğine inanıyorum. Biz de Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Bosna Hersek'in kara gün dostu olmaya devam edeceğiz."Başkent Saraybosna 'daki Zetra Spor Salonu'nda yapılan seçimli kongreye mevcut SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç tek aday olarak katılıyor.Demokratik Eylem PartisiEski Yugoslavya'nın dağılmasından hemen önce, 26 Mayıs 1990'da kurulan Demokratik Eylem Partisi'nin kurucu genel başkanı, aynı zamanda bağımsız Bosna Hersek'in de ilk cumhurbaşkanı seçilen merhum Aliya İzetbegoviç oldu.Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı bir Bosna Hersek fikrini savunan parti, kurulduğu günden bugüne kadar ülkenin en büyük siyasi oluşumlarından biri oldu.Aliya İzetbegoviç'in hastalığı nedeniyle siyasetten çekilmesinden sonra 2001'de parti genel başkanlığına Sulejman Tihiç seçilirken, Tihiç vefat ettiği 2014'e kadar bu görevi yürüttü.Tihiç'in vefatının ardından 2015'te yapılan kongrede, Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç genel başkanlığa seçildi.