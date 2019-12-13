Türkiye, bugün 190 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıyı ağırlıyor.

Tarihi boyunca göç yollarının kesiştiği zengin bir coğrafyada yer alan Türkiye, bugün de 190 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyor. Farklı etnik köken, din, dil ve kültürlere mensup bu insanlar, Anadolu topraklarının çok renkli ve çok sesli yapısını zenginleştirirken, bir yandan da Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesine de katkı yapıyor. Ancak yabancıların bu çok kültürlülüğe ve toplumsal hayata katkıları, kamuoyunda her zaman net biçimde görülmüyor veya algılanamıyor.

Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen 'Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi' kapsamında, yabancıların Türkiye'ye ve Anadolu kültürüne yaptıkları katkılar; 16, 18, 20 Aralık 2019 tarihlerinde sırasıyla Antalya, Bursa ve Eskişehir'de gerçekleştirilecek etkinliklerde anlatılacak. GİGM ayrıca, proje kapsamı dışındaki diğer 78 ilde de, etkinlikler gerçekleştirilecek. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamındaki bu etkinliklerin ana teması ise 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' olacak.

Etkinliklerde göçmenlere yönelik çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'deki yabancıların kurduğu ya da yabancılar için çalışan sivil toplum kuruluşları kendi çalışmalarını paylaşacak, yabancılar da kendi kültürlerinden renkli örnekler sunarak, müzik, dans ve diğer sahne sanatları performansları gerçekleştirecek.

Türkiye'de göç alanının yönetiminden sorumlu olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) de, Türkiye'de yabancıların yaşadıkları sorunlara ve potansiyel sorun alanlarına ilişkin geliştirdikleri iletişim çözümlerini tüm katılımcılarla paylaşacak. GİGM'nin hayata geçirdiği "Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157, Göç İdaresi Mobil Uygulamaları ve Sosyal Medya Uygulamaları" gibi iletişim kanalları, katılımcılara ayrıntılı biçimde anlatılacak.

Ayrıca GİGM'nin Türkiye genelinde sürdürdüğü uyum etkinlikleri ve elde edilen sonuçlar da, kurulacak stantlarda ziyaretçilerle paylaşılacak. GİGM bugüne kadar Türkiye'de yabancıların uyumu ve Türk toplumuyla karşılıklı diyaloglarını geliştirmek için, il il gezerek, şu etkinlikleri gerçekleştirdi: Uyum Buluşmaları, Mahalle Buluşmaları, Biz Bize Sohbetler, Sosyal Uyum Çalıştayı, Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları, Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması, Kamu ve STK Uyum Buluşmaları, Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi, Yerelde Kadın Buluşmaları.

Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye etkinlikleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde yabancılarla Türk vatandaşlarının karşılıklı uyumu için gerçekleştireceği eş zamanlı en önemli etkinlik zincirini oluşturacak. Etkinlikler boyunca GİGM, Türkiye'deki yabancılarla doğrudan temas ederek diyalog kuracak, onların istek ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgileri derlerken, kurum çalışmalarına ilişkin çok yönlü bilgilendirme de gerçekleştirecek. Bir yandan da düzenlenecek sahne sanatı ve diğer performans gösterileri sayesinde, kültürlerarası buluşma ve kaynaşma ortamı oluşturulacak. Etkinliklerde ayrıca yabancıların mutfağından çıkan ürünlerin katılımcılara ikram edileceği bir gastronomi buluşması bölümü de yer alacak.