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Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi, Yunanistan'ın göçmenlere davranışlarından dolayı reddetti.

03.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerinin 2 kişi öldürmesi süreci olumsuz etkilediğini belirterek, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti.

"BUNLARIN ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNA DA SAYGISI YOK"

Yunanistan'ın göçmenlere karşı orantısız güç kullanmasına tepki gösteren Erdoğan, "Uluslararası hukuka göre mültecilerin bir ülkede zorla tutulmaları mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılıyor. Yunan askerleri 2 mülteciyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel


3.03.2020 00:58:46