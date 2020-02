Türkiye Bursları başvuru süresi 20 Şubat'ta sona erecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), her yıl uluslararası öğrencilere Türkiye 'de burslu yüksek öğrenim imkanı sunduğu "Türkiye Bursları" programının bu yılki başvuruları 20 Şubat'ta sona erecek.YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl da "Türkiye Bursları" programıyla on binlerce öğrenciye kapılarını açmaya hazırlanıyor.Her yıl hemen hemen dünyanın her ülkesinden 100 bini aşkın öğrencinin Türkiye'de burslu eğitim şansını yakalamak için yarıştığı Türkiye Bursları programının başvuruları 20 Şubat'ta sona erecek. Programa başvurular, "www.turkiyescholarships.gov.tr" adresi üzerinden alınıyor.Öğrenciler Türkiye'ye nasıl geliyor?Türkiye Burslarına her yıl belirlenen dönemde online başvurular gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor.Teknik değerlendirmenin ardından Türkiye'nin ve uluslararası öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde öğrencinin akademik niteliği ve sosyal yeteneklerinin incelendiği uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet ediliyor.Bunun yanı sıra bazı ülkelerde yazılı sınavlar da yapılıyor. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından yapılan mülakatlar, dünyada yaklaşık 100 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar Türkiye'ye gelmeye hak kazanıyor.Türkiye'deki eğitim nasıl başlıyor?Öncelikle Türkiye'ye gelişlerinde YTB personeli tarafından karşılanan ve yurtlarına yerleştirilen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca ücretsiz Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra ise bu öğrenciler, tercihleri doğrultusunda Türkiye Bursları tarafından yerleştirildikleri üniversite ve bölümlerde eğitimlerine başlıyor.Lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyinde burslandırmaların yapıldığı Türkiye Bursları kapsamında okul harçları ve barınma ücretleri karşılanırken öğrencilere aylık cep harçlıkları da veriliyor.Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından alınıyor. Öğrencilerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.