Türkiye büyük kedilerine isim verdi

YAKLAŞIK bir ay önce Tuzla Marina'da yer alan Aslan Park tarafından başlatılan isim bulma yarışması sonuçlandı. Yapılan yarışmayla 15 farklı hayvanın isimleri internet üzerinden yapılan anketle belirlendi. Ankete toplamda 50 bine yakın kişi katıldı.

Türkiye'de bu zamana kadar yapılan en ilginç kampanyalardan bir tanesi İstanbul'da yer alan Aslan Park'ta gerçekleştirildi. İnternet sitesinde başlatılan kampanyayla Tuzla Aslan Park'ta yer alan büyük kedilere isim arandı. Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de Aslan Park'ta bulunan beyaz aslanların da olduğu 15 büyük kedi için, internet sitesine giren herkes isim önerisinde bulundu. İki aşamada gerçekleştirilen yarışmada ilk etapta toplanan isimlerden her hayvan için sekizer isim anket oylamasına sunuldu.

Oylama sonucunda en çok oy alan isimler hayvanların ismi olarak belirlendi. Kazanan isimleri öneren kişiler oyun konsolundan drone'a, bisikletten tablet bilgisayara kadar birçok ödülün sahibi oldu. Ödül töreni 21 Eylül Cumartesi günü Aslan Park'ta yapılacak.

MÜZEYYEN DE VAR HERKÜL DE

Yapılan oylamaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar on binlerce isim önerisinde bulundu. 15 farklı kedi için isimler şöyle belirlendi:

3 yavru Bengal kaplanı Leonardo, Michelangelo, Raffaello; Serval Sahlep; kara panter Bitter; vaşak Sherlock; Sibirya kaplanı Hercules; Puma Müzeyyen; leopar Lagertha; kara kulak Salvador; Bengal kaplanı Afrodit; aslan Possedion; beyaz aslan Thor; yavru kaplan Ares; yavru beyaz aslan Pamuk