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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı.

07.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:30
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı.
Genel Kurul'da milletvekilleri maske taktılar. TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerini maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarılara dikkate alarak maskelerini taktılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Politika

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
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